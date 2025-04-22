Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в РФ на текущей неделе
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф приедет в Россию на текущей неделе. Об этом 22 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Позже на текущей неделе Уиткофф снова отправится в Россию для продолжения переговоров с [президентом РФ] Владимиром Путиным», — заявила она на брифинге, который транслировался на YouTube.
По ее словам, спецпосланник президента США и сам Трамп считают, что продвижение переговоров по урегулированию конфликта на Украине происходит в правильном направлении.
Днем о планах Уиткоффа посетить Москву сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом он не уточнил, в какой конкретно день американский спецпосланник планирует приехать.
11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.