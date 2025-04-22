Ушаков сообщил о планах Уиткоффа посетить Москву на текущей неделе

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф планирует посетить Москву на текущей неделе. Об этом 22 апреля сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов, его слова цитирует ТАСС.

При этом помощник российского лидера не уточнил день, в который Уиткофф планирует приехать.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.