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Ушаков сообщил о планах Уиткоффа посетить Москву на текущей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф планирует посетить Москву на текущей неделе. Об этом 22 апреля сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов, его слова цитирует ТАСС.

При этом помощник российского лидера не уточнил день, в который Уиткофф планирует приехать.

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11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.

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