Песков сообщил о встрече Путина и Уиткоффа в Кремле
Президент РФ Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле. Об этом 25 апреля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента [США Дональда] Трампа Стивена Уиткоффа», — сказал Песков.
Чуть позже в Telegram-канале Кремля появилось видео встречи российского лидера и Уиткоффа. Стороны начали с краткого обмена приветствиями на английском языке.
Ранее корреспондент «Известий» сообщил, что Уиткоффа заметили на Арбате в Москве в сопровождении спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.
11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина и Уиткоффа. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты урегулирования конфликта на Украине. Песков, в свою очередь, до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.