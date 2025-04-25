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Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 апреля назвал второй за две недели визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию челночной дипломатией.

«Это именно челночная дипломатия. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — сказал Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков также заявил, что Уиткофф приезжает в Россию с посланиями от президента США Дональда Трампа, а уезжает с посланиями от российского лидера Владимира Путина.

По словам официального представителя Кремля, визиты спецпосланника американского лидера в Россию помогают донести до Вашингтона позицию Москвы.

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О начале переговоров между Путиным и Уиткоффом 25 апреля проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Позже в Telegram-канале Кремля появилось видео встречи российского лидера и спецпосланника американского президента. Стороны начали с краткого обмена приветствиями на английском языке. Позже кортеж, в котором, предположительно, находился Уиткофф, покинул Кремль.

После переговоров, 25 апреля, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Путина и Уиткоффа состоялась трехчасовая конструктивная беседа. Уточняется, что на переговорах шла речь о возможности возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины

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