Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 апреля назвал второй за две недели визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию челночной дипломатией.
«Это именно челночная дипломатия. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — сказал Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Песков также заявил, что Уиткофф приезжает в Россию с посланиями от президента США Дональда Трампа, а уезжает с посланиями от российского лидера Владимира Путина.
По словам официального представителя Кремля, визиты спецпосланника американского лидера в Россию помогают донести до Вашингтона позицию Москвы.
О начале переговоров между Путиным и Уиткоффом 25 апреля проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Позже в Telegram-канале Кремля появилось видео встречи российского лидера и спецпосланника американского президента. Стороны начали с краткого обмена приветствиями на английском языке. Позже кортеж, в котором, предположительно, находился Уиткофф, покинул Кремль.
После переговоров, 25 апреля, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Путина и Уиткоффа состоялась трехчасовая конструктивная беседа. Уточняется, что на переговорах шла речь о возможности возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины