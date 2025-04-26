NYT узнала о негативной оценке американцами работы Трампа на посту президента США
Большинство американцев назвали деятельность президента США Дональда Трампа хаотичной и пугающей. Это следует из опроса газеты The New York Times (NYT).
«Бурные первые месяцы правления Трампа большинство избирателей считают «хаотичными» и «пугающими» — даже многие из тех, кто одобряет его работу», — говорится в публикации.
Как пишет издание, американские избиратели не считают, что Трамп понимает проблемы их повседневной жизни, из-за чего озлоблены его лидерством. Так, рейтинг одобрения президента составляет 42%. Это исторически низкий показатель для лидера страны в начале его срока, пишет газета.
Кроме того, 54% опрошенных заявили, что Трамп «превышает свои полномочия», в их числе 16% республиканцев и 62% независимых избирателей.
Агентство Reuters и компания Ipsos 22 апреля провели опрос о популярности американского лидера. Из результатов опроса следует, что три четверти американцев считают, что президент США Дональд Трамп не должен баллотироваться на третий срок.