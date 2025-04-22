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Reuters узнало о нежелании американцев поддержать идею третьего срока Трампа

Reuters: три четверги американцев не одобряют идею третьего срока Трампа
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Фото: REUTERS/Ken Cedeno
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Три четверти американцев считают, что президент США Дональд Трамп не должен баллотироваться на третий срок. Об этом следует из опроса о популярности американского лидера, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos.

Согласно результатам исследования, три четверти респондентов заявили, что Трамп не должен баллотироваться на третий срок, несмотря на его заявления о том, что он не исключает вероятности и в будущем оставаться в своем кресле.

Кроме того, опрос показал, что рейтинг одобрения американского лидера упал до рекордно низких 42% после его возвращения в Белый дом. Соответствующий показатель, зафиксированный в первые часы после инаугурации Трампа в январе, был на уровне 47%, а три недели назад составлял 43%.

По мнению аналитиков, понижение общественного доверия может быть обусловлено в том числе и его отношением к университетам, в частности недавней заморозкой грантов для Гарвардского университета. Кроме того, 59% респондентов, включая республиканцев, уверены, что США теряет вес на мировой арене.

Опрос проводился шесть дней, а его результаты были обнародованы в понедельник, 21 апреля. Участие в нем приняли чуть более 4,3 тыс. совершеннолетних граждан США, а погрешность составила порядка двух процентных пунктов.

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Трамп в интервью телеканалу NBC News 30 марта заявил, что не исключает возможность баллотироваться в третий раз. Журналисты спросили о сценарии, при котором баллотироваться на эту должность будет вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, а затем передаст эту роль Трампу. Американский лидер ответил, что это один из методов.

Политолог Иван Мезюхо, в свою очередь, сообщил «Известиям», что данный способ может оказаться эффективным. По его словам, к этому времени страна может столкнуться с новой внутриполитической реальностью. Эксперт также отметил, что есть и другие ситуации, при которых президент США может занимать свое кресло больше двух сроков.

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