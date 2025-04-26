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В Ростовской области сообщили об уничтожении БПЛА ВСУ в Миллеровском районе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотно-летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Ростовской области. Об этом 26 апреля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

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В Минобороны РФ 25 апреля сообщили, что силы ПВО за неделю сбили 993 беспилотника ВСУ. Также были сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства и была ликвидирована 31 управляемая авиационная бомба JDAM американского производства.

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