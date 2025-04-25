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Силы ПВО сбили почти 1 тыс. украинских беспилотников за неделю

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за неделю сбили 993 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 993 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сводке ведомства.

Отмечается, что также была ликвидирована 31 управляемая авиационная бомба JDAM американского производства.

По данным Минобороны, всего в ходе проведения специальной военной операции (СВО) были уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, более 53,5 тыс. БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 тыс. танков и свыше 34,5 тыс. единиц военной автомобильной спецтехники.

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Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении СВО уничтожили украинский бронетранспортер MaxxPro производства США. В ведомстве уточнили, что в результате работы операторов боевых дронов машина иностранного производства была полностью сожжена вместе с личным составом.

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