Дистанция конечная: чем могут ответить ВС РФ на дальнобойные разработки Украины

Арсенал ВСУ совершенствуется, и в ближайшее время к нему могут добавиться новые системы, способные наносить удары вглубь российской территории, — ракеты «Нептун» с увеличенной дальностью и дроны, обладающие боевым радиусом до 3 тыс. км. Об их скорой постановке на вооружение заявляли киевские власти. Насколько реальна эта угроза, какие могут быть характеристики новых систем ВСУ и как российская ПВО может противостоять их ударам, разбирались «Известия».

Возможности ПВО

Есть вероятность того, что в одном из недавних ударов по предприятиям нефтегазового сектора на территории России участвовала новая украинская ракета, которую пока условно называют «длинный Нептун». Удар наносился по нефтеперегонному заводу в Туапсе, который находится на расстоянии более 550 км от линии соприкосновения в зоне СВО. Ранее уже говорилось об этом изделии: не так давно украинское руководство заявило о том, что в распоряжении ВСУ появилась собственная ракета с дальностью действия до 1 тыс. км.

А 19 марта Киев заявил о том, что прошел испытания ударный дрон с дальностью действия 3 тыс. км. Новинка подана Зеленским с соответствующим пафосом: «Есть хорошие новости относительно дальнобойных дронов. Наш дрон на три тысячи километров прошел испытания». Первые упоминания о дальнобойных дронах-камикадзе с дальностью действия 3 тыс. км появились в апреле 2024 года.

Дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Чем может ответить армия России на новые украинские разработки? ЗРК типа С-300 последних модификаций, С-400, Бук-М3 и тем более «Панцири» могут успешно работать по таким целям. Кроме того, крылатые ракеты могут быть обнаружены радарами самолетов дальнего радиолокационного обнаружения типа А-50 и дальними перехватчиками типа МиГ-31, которые создавались как раз для отражения массированных ударов таким оружием по территории СССР. Вопрос сейчас, видимо, в том, что с появлением в арсенале ВСУ подобных ударных систем необходимо дополнение систем ПВО приграничных регионов соответствующим авиационным сегментом. Это возможно за счет переброски сил и средств с других направлений, а также за счет дополнения МиГов самолетами Су-35С и Су-57. А в идеале, конечно, нужно закрыть все вероятные пути проникновения на российскую территорию и приступить к уничтожению военных объектов, которые создаются ВСУ для применения этих ударных систем. История развивается по спирали, и задачу уничтожения дальнобойных крылатых ракет советская ПВО уже когда-то решала. Решит и сегодня.

Что собой представляет ракета «Нептун»

ВСУ исчерпали запасы западных дальнобойных ракет и теперь пытаются заместить их собственными разработками. Вопрос в том, способен ли на это украинский ВПК.

История украинских ракет «Нептун» своими корнями уходит в советское прошлое. Кооперация оборонных предприятий, которая существовала в эпоху СССР, продолжала работать до относительно недавнего прошлого. До 2014 года украинские смежники поставляли для Вооруженных сил России системы управления и головки самонаведения разных ракетных систем, двигатели для кораблей и вертолетов, комплектующие и узлы для самой разной военной техники. Соответственно, на Украине были не только образцы вооружений и военной техники времен СССР, но и образцы техники 2000-х годов, а также техническая документация, чертежи и руководства по эксплуатации и т. п. Экономический и производственный потенциал Украины позволял производить космические ракеты-носители — не без участия российского ВПК, но это было возможно. Воссоздать и начать производство каких-то менее грандиозных ракетных систем Украине тогда было по плечу.

Дозвуковая противокорабельная ракета Х-35 на подвеске самолета-носителя МиГ-29К, 1998 год Фото: ТАСС/Алексей Михеев

Киев располагал полным комплектом документации по советской и российской ракете Х-35. Более того, еще в начале 2000-х годов в киевское конструкторское бюро «Луч» был поставлен эталонный образец изделия «78» (ракеты Х-35). КБ «Луч» впоследствии и стало головным предприятием по созданию украинского комплекса РК-360МЦ «Нептун», который вышел на испытания в 2019 году и был принят на вооружение ВСУ в 2020-м.

Пуск ракеты с украинского комплекса РК-360МЦ «Нептун» Фото: Министерство обороны Украины

Ракета комплекса «Нептун» является развитием советской Х-35 с дальностью действия не менее 280 км. Далее были начаты работы по созданию более дальнобойной версии с модернизированной системой наведения, которая получила блок спутниковой навигации и теперь в основном предназначена не для поражения кораблей, а для ударов по наземным объектам. Судя по всему, ракета вышла на войсковые испытания и начинает применяться в боевых действиях. Вопрос, сможет ли ВПК Украины производить подобные ракеты в сколько-нибудь значительных количествах.

Что собой представляет дрон с дальностью полета 3 тыс. км

Когда было объявлено о новом дроне с дальностью действия 3 тыс. км, большинство аналитиков пришли к выводу, что речь идет о переделанном в беспилотник легкомоторном самолете, который может оснащаться дополнительными баками и упрощенной спутниковой системой навигации. Это действительно самый простой вариант решения.

Еще один вариант того, как ВСУ могли получить аппарат с дальностью действия в 3 тыс. км — это завершение работ по дальнему разведывательному беспилотнику «Сокол-300» и переделка мониторингового аппарата в дрон-камикадзе. Работы над дальним БПЛА велись КБ «Луч», начиная с 2019 года, и в теории он мог пролететь около 3 тыс. км при использовании высокоэкономичного австрийского двигателя Rotax 914. «Сокол-300» является достаточно крупным летательным аппаратом с размахом крыла в 14 м, что делает его достаточно легкой целью для ПВО. Также его отличает от других беспилотников-камикадзе относительно высокая вероятная стоимость.

Презентация в Киеве разведывательно-ударного беспилотника «Сокол-300», разработанного конструкторским бюро «Луч». 2020 год Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO