Операторы FPV-дронов уничтожили бронетранспортер MaxxPro ВСУ в зоне спецоперации
Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО) уничтожили бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) MaxxPro американского производства. Об этом 25 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают выполнять боевые задачи, уничтожая технику противника. Так, в ходе ведения воздушной разведки подразделениями группировки был выявлен вражеский бронетранспортер.
В ведомстве уточнили, что в результате работы операторов боевых дронов машина иностранного производства была полностью сожжена вместе с личным составом.
В Минобороны РФ накануне сообщили, что расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили бронированную технику и пикапы ВСУ на красноармейском направлении спецоперации. Так, операторы за всё время своей боевой работы уничтожили американские бронированные машины HMMWV, турецкие бронетранспортеры Kirpi, множество пикапов и других бронированных автомобилей и внедорожников.