Расчеты FPV-дронов уничтожили бронированную технику и пикапы ВСУ в зоне СВО
Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили бронированную технику и пикапы, используемые боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 24 апреля сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие активно продолжают наносить удары по украинским боевикам на путях подвоза живой силы и техники ВСУ, срывать ротации и проводить точечные зачистки.
Операторы за всё время своей боевой работы уничтожили сотни единиц техники противника, среди которых американские бронированные машины HMMWV, турецкие бронетранспортеры Kirpi, множество пикапов и других бронированных автомобилей и внедорожников, добавили в Минобороны РФ. Кроме того, расчеты занимаются выслеживанием маршрутов украинских боевиков, что помогает занимать важные направления и предотвращать любое передвижение ВСУ по ним.
В Минобороны РФ 23 апреля сообщили о том, что операторы БПЛА 132-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВСУ.