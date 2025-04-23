Операторы FPV-дронов уничтожили склад и установку «Гвоздика» ВСУ в ДНР
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 132-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил Украины. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что замаскированная самоходка противника была обнаружена и уничтожена операторами FPV-дронов в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики (ДНР).
При этом склад ГСМ был поражен точными сбросами с квадрокоптера расчетом БПЛА 123-й бригады российской армии.
В Минобороны РФ 22 апреля сообщили, что военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили бронетранспортер (БТР) американского производства М113 и личный состав ВСУ на южнодонецком направлении. В ведомстве уточнили, что БТР пытался заехать в населенный пункт Богатырь, но его остановили российские операторы FPV-дроном.