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В Забайкалье защитили от перехода лесных пожаров 30 населенных пунктов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Забайкальском крае с начала природных пожаров сотрудники МЧС защитили 30 населенных пунктов от перехода огня. Об этом 25 апреля сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

«С начала пожароопасного периода в Забайкалье защитили 30 населенных пунктов от перехода огня. <…> В пятикилометровой зоне действуют три очага на 9,9 тыс. га. За прошедшие сутки огнеборцы отстояли населенные пункты в Тунгокоченском округе и Чернышевском районе», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что специалисты смогли ликвидировать пламя на 52 га и остановить его распространение в поселке Жирекен. Кроме того, сотрудники МЧС также защитили от огня село Зеленое Озеро.

Уточняется, что на данный момент угрозы населенным пунктам нет.

Пламенный ответ: в России в десять раз возросло число лесных пожаров
В трех регионах введен режим чрезвычайной ситуации

23 апреля сообщалось, что в Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера в лесах. Уточнялось, что в Забайкалье прибудут еще 100 сотрудников МЧС из регионов России для устранения лесных пожаров.

Президент России Владимир Путин 14 апреля на совещании с правительством потребовал своевременно реагировать на лесные пожары и не допускать тяжелых последствий. Глава государства отмечал, что как минимум в восьми регионах России количество очагов лесных пожаров значительно превысило показатели прошлого года.

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