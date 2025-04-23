Из-за природных пожаров в Забайкалье ввели режим ЧС

В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера в лесах. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Предлагается отнести обстановку, сложившуюся на территории Забайкальского края, к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера», — цитирует пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова по итогам заседания правительственной комиссии.

Как поясняют в ведомстве, в крае наблюдается высокая ветровая нагрузка по отдельным районам с порывами более 20 м/с. Несмотря на это, пожарные продолжают борьбу с огнем.

Очаги возгорания зафиксированы в восьми районах и округах края: Тунгокоченском, Читинском, Чернышевском, Сретенском, Карымском, Шилкинском, Балейском, Могочинском.

Кроме того, уточняется, что в Забайкалье прибудет еще 100 сотрудников МЧС из регионов России для устранения лесных пожаров.

Ранее, 22 апреля, региональное министерство природы сообщило о 51 лесном пожаре на площади более 166 тыс. га. Самый крупный бушевал в авиазоне в Тунгоченском округе.