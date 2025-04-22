Более 50 лесных пожаров тушат в Забайкалье

По данным на утро 22 апреля в Забайкальском крае действует 51 лесной пожар на площади более 166 тыс. га. Самый крупный бушует в авиазоне в Тунгоченском округе. Таковы данные регионального министерства природы.

Как уточняет ИА ChitaMedia со ссылкой на ведомство, площадь возгорания в Тунгоченском округе составляет 18 тыс. га. С огнем ведут борьбу 303 человека и 14 автомашин, а также вездеход, трактор с плугом, бульдозер и пожарные машины.

За сутки в крае удалось локализовать три пожара на площади 900 га. Их тушат 45 человек и девять единиц спецтехники. 10 пожаров на площади 5 тыс. га ликвидировали.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что в Забайкальском крае произошло 878 ландшафтных пожаров на площади более 300 тыс. га с начала текущего 2025 года. Из них 302 лесных пожара на общей площади более 280 тыс. га. Такие цифры озвучил замначальника отдела административной практики и дознания регионального ГУ МЧС Виктор Минин в ходе круглого стола «Почему так горит Забайкалье: кто виноват и что делать?». С начала пожароопасного сезона зафиксирован рост на 69% возгораний в лесах, при этом наблюдается снижение на 36% палов сухой травы.