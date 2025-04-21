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В Забайкалье сгорело 280 тыс. га леса с начала года

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В Забайкальском крае произошло 878 ландшафтных пожаров на площади более 300 тыс. га с начала текущего 2025 года. Из них 302 лесных пожара на общей площади более 280 тыс. га.

Такие цифры озвучил замначальника отдела административной практики и дознания регионального ГУ МЧС Виктор Минин в ходе круглого стола «Почему так горит Забайкалье: кто виноват и что делать?» в понедельник, 21 апреля, передает корреспондент ИА ChitaMedia.

С начала пожароопасного сезона зафиксирован рост на 69% возгораний в лесах, при этом наблюдается снижение на 36% палов сухой травы. По данным на утро на территории региона действует 41 лесной пожар, три из них локализованы.

По словам Минина, уже определен 71 виновник пожаров. И них 57 (в том числе 29 детей) подожгли траву и 14 (из которых двое несовершеннолетних) устроили лесные пожары. Инспекторы выписали штрафов более чем на 300 тыс. рублей.

Также 21 апреля прошло оперативное совещание по ситуации с природными и лесными пожарами в Забайкалье. Его провели глава МЧС и министр природных ресурсов и экологии России Александр Куренков и Александр Козлов. По их данным, на сегодняшний день в регионе действуют 50 лесных пожаров на площади порядка 168 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в лесах Забайкальского края расставят около 380 фотоловушек для поиска поджигателей. Информация с устройств будет незамедлительно поступать в диспетчерский пункт.

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