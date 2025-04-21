Главы МЧС и Минприроды провели совещание по ситуации с пожарами в Забайкалье

Глава МЧС и министр природных ресурсов и экологии России Александр Куренков и Александр Козлов провели в Чите оперативное совещание по ситуации с природными и лесными пожарами в Забайкальском крае. Об этом 21 апреля рассказали в МЧС России.

«На сегодняшний день на территории края действуют 50 лесных пожаров на площади порядка 168 тыс. га, из них локализовано четыре очага на площади 1,1 тыс. га, ликвидировано 15 пожаров на площади почти 3,5 тыс. га», — приводятся слова губернатора Забайкальского края Александра Осипова на сайте МЧС России.

По его словам, больше всего пожаров возникает на территории Тунгокоченского, Чернышевского, Читинского, Карымского районов. На данный момент для устранения пожара было задействовано свыше 2,2 тыс. человек.

Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов, лесопожарную обстановку в крае контролируют. На ситуацию реагируют в соответствии с прогнозом и условиями, в рамках которых она складывается.

Уточняется, что в лесах региона ввели режим «чрезвычайная ситуация» еще с 7 апреля. На данный момент в Забайкальском крае семь лесных пожарах, чья площадь составляет 8075 га. Ближе всего к ним находятся населенные пункты Большая Тура и Бори. Угрозы для них нет. Для защиты населенных пунктов в регионе задействовали свыше 170 спасателей и 27 единиц техники.

Ранее, 21 апреля, в пресс-службе МЧС РФ сообщили об отправке из Хабаровска в Забайкальский край аэромобильной группировки для контроля пожарной ситуации в регионе. Она состоит из 50 человек и семи единиц техники.