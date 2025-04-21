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МЧС направило аэромобильную группировку для контроля лесных пожаров в Забайкалье

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Фото: МЧС РФ
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В Забайкальский край из Хабаровска направлена аэромобильная группировка для контроля пожарной ситуации в регионе. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Данное поручение дал глава МЧС Александр Куренков. При этом на особом контроле находится Тунгокоченский район, где ведется работа по ликвидации 21 лесного пожара на общей площади 113 тыс. га.

Отмечается, что аэромобильная группировка Амурского спасательного центра из Хабаровска составляет 50 человек и семь единиц техники. В ведомстве также уточнили, что на данный момент четыре очага возгорания лесных пожаров из 47 удалось локализовать, а еще шесть полностью ликвидировать.

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Ранее в этот день Куренков и руководитель Минприроды Александр Козлов прибыли в Забайкальский край. Отмечается, что они облетят районы, которые наиболее сильно пострадали в результате пожаров.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 7 апреля сообщил, что в регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. По его словам, почти все пожары в Забайкалье с начала года произошли по вине человека.

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