Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами
Глава МЧС Александр Куренков и Минприроды Александр Козлов прибыли в Забайкальский край, где они оценят ситуацию с природными пожарами. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Министры оценят оперативную обстановку в регионе, сложившуюся в результате крупных природных пожаров», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Куренков и Козлов облетят районы, которые наиболее сильно пострадали в результате пожаров.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 7 апреля сообщил, что в регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. По его словам, почти все пожары в Забайкалье с начала года произошли по вине человека.