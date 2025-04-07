В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Забайкальском крае введен режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Александр Осипов.

«Такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах», — указал он в своем Telegram-канале.

По словам Осипова, почти все лесные пожары в Забайкалье с начала года произошли по вине человека. Губернатор подчеркнул, что ситуация остается напряженной, и призвал беречь леса края.

Днем ранее режим ЧС из-за природных пожаров ввели в Минусинском районе Красноярского края. Районная администрация призвала жителей ограничить передвижение вблизи зон возгорания, следить за официальными сообщениями и следовать указаниям спасателей.