Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары

Президент России Владимир Путин 14 апреля на совещании с правительством потребовал своевременно реагировать на лесные пожары и не допускать тяжелых последствий.

Глава государства отметил, что как минимум в восьми регионах России количество очагов лесных пожаров значительно превысило показатели прошлого года.

«Здесь очень важно реагировать своевременно. Не допустить тяжелых последствий и тем более какого-то значимого ущерба для людей», — сказал он.

Такое заявление Путин сделал после выступления главы МЧС РФ Александра Куренкова, который заявил, что пожароопасный сезон открыт в 69 регионах России.

«На территории РФ зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 гектаров, что значительно превышает показатели прошлого года», — отметил Куренков.

6 апреля режим ЧС из-за природных пожаров ввели в Минусинском районе Красноярского края. Районная администрация призвала жителей ограничить передвижение вблизи зон возгорания, следить за официальными сообщениями и следовать указаниям спасателей.