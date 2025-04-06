В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за природных пожаров
На фоне природных пожаров в Минусинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 6 апреля сообщили в районной администрации.
«В связи с угрозой распространения лесных пожаров с 5 апреля 2025 года, с 14:00, на территории района введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», — говорится в публикации в соцсети «ВКонтакте».
Администрация призвала жителей района ограничить передвижение вблизи зон возгорания, следить за официальными сообщениями и следовать указаниям спасателей при необходимости эвакуации.
Накануне вечером в МЧС России сообщили, что за сутки в Красноярском крае произошло 120 пожаров.
В субботу, 5 апреля, на территории Сибири начал бушевать ураганный ветер, что осложнило пожарную обстановку и привело к разрушениям. Накануне администрация города Минусинска сообщила о возгорании лесного массива. Уточнялось, что загорелись лесные площади, примыкающие к микрорайонам Восточный и Юго-Восточный. Позже в МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 ландшафтных пожаров.
В тот же день сообщалось о возгорании трех жилых домов и трех надворных построек в деревне Калиновка Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м. По данным ведомства, угрозы распространения огня не наблюдается, информации о пострадавших не было. На месте пожара работают 25 специалистов МЧС и семь единиц техники.