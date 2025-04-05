В Красноярском крае за сутки произошло почти 120 пожаров

Почти 120 пожаров произошло за сутки в Красноярском крае, обстановка осложняется сильным ветром. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Регистрировались возгорания жилых домов, хозпостроек, мусора, а также 30 ландшафтных пожаров», — написали в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сильный ветер в регионе сохранится до утра 6 апреля.

«Отнесись ответственно к пожарной безопасности. Не жги траву, мусор. При малейших признаках возгорания звони по телефону 101 или 112», — призвали в МЧС.

Ураганный ветер бушует в субботу на территории Сибири, что осложнило пожарную обстановку и привело к разрушениям. Этим утром администрация города Минусинска Красноярского края сообщила о возгорании лесного массива. Уточнялось, что загорелись лесные площади, примыкающие к микрорайонам Восточный и Юго-Восточный. Позже в МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 ландшафтных пожаров.

Также 5 апреля сообщалось о возгорании трех жилых домов и трех надворных построек в деревне Калиновка Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м. По данным ведомства, угрозы распространения огня не наблюдается, информации о пострадавших не было. На месте пожара работают 25 специалистов МЧС и семь единиц техники.