МЧС сообщило о тушении более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае
В Красноярском крае специалисты МЧС России тушат более 20 ландшафтных пожаров. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время пожарные остановили распространение огня и смогли защитить жилые дома в Минусинске.
Также локализован пожар в селе Каптырево на 1,5 тыс. кв. м. Уточнялось, что в населенном пункте огонь охватил три жилых и столько же нежилых домов.
«Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву», — уточнили в Telegram-канале МЧС.
О пожаре в Минусинске в Красноярском крае этим утром сообщила администрация города. По их данным, загорелись лесные площади, примыкающие к микрорайонам Восточный и Юго-Восточный. Мэр Минусинска Дмитрий Меркулов, в свою очередь, сообщил, что местным жителям стоит быть готовыми к возможной эвакуации из-за лесных пожаров.