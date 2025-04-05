В Минусинске произошло возгорание лесного массива у двух микрорайонов
В городе Минусинск Красноярского края произошло возгорание лесного массива. Об этом 5 апреля сообщает городская администрация.
Уточняется, что горят лесные площади, примыкающие к микрорайонам Восточный и Юго-Восточный. В тушении огня задействованы сотрудники МЧС, лесопожарного центра, волонтеры и работники администрации города.
«Все силы и средства задействованы и направлены на его ликвидацию. Просим жителей микрорайонов соблюдать максимальные меры безопасности!» — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Мэр Минусинска Дмитрий Меркулов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что жителям города стоит быть готовыми к возможной эвакуации из-за лесных пожаров. Он добавил, что идет подготовка к эвакуации жителей домовладений Восточного и Юго-Восточного микрорайонов.
По словам мэра, все силы и средства будут направлены на скорейшую ликвидацию последствий пожаров. Кроме профильных специалистов, в мероприятиях задействованы волонтеры и работники различных городских учреждений.
Также Меркулов указал, что эвакуационный центр уже полностью готов к приему жителей.
3 апреля сообщалось, что в Забайкалье возле села Ильинка более трех суток не удается потушить крупный лесной пожар. Одна из причин — труднодоступность места возгорания. К месту пожара может проехать только высокопроходимая техника. Почва горит на глубину до 0,5 м. По данным на 4 апреля площадь возгорания увеличилась до двух тыс. га. Пожар начался утром 31 марта. Первоначальная площадь возгорания составляла 50 га.