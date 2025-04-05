Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер-министр Японии заявил о телефонном разговоре с Трампом на следующей неделе
Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили живую силу и пикап ВСУ в Донецкой области
Происшествия
В Москве был ранен открывший стрельбу по полицейским правонарушитель
Мир
Во Франции ввели чрезвычайный план действий из-за вспышки лихорадки чикунгунья
Мир
В Турции чиновник из Антальи выдвинул свою кандидатуру на пост главы НРП
Общество
Стало известно об увеличении спроса у подростков на психологов в 100 раз
Общество
В ГД предложат ввести пожизненные выплаты пострадавшим от собак за счет хозяев
Спорт
Гретцки сфотографировался с Овечкиным после повторения своего рекорда по голам
Происшествия
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Алтайском крае
Армия
Бойцы 18-й гвардейской мотострелковой дивизии были представлены к наградам
Спорт
Овечкин забросил 893-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до одного гола
Происшествия
В Приморье сотрудника полиции заключили под стражу по делу об угрозе убийством
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели 38 палестинцев из-за авиаударов ЦАХАЛ по Газе
Общество
СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела на экс-губернатора Свердловской области
Происшествия
Над Воронежской областью сбили не менее 10 БПЛА
Мир
DT сообщила о готовности Макрона говорить с Путиным от лица Европы
Армия
Минобороны сообщило о перехвате за ночь 49 дронов ВСУ над регионами РФ
Сюжет:

В Минусинске произошло возгорание лесного массива у двух микрорайонов

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В городе Минусинск Красноярского края произошло возгорание лесного массива. Об этом 5 апреля сообщает городская администрация.

Уточняется, что горят лесные площади, примыкающие к микрорайонам Восточный и Юго-Восточный. В тушении огня задействованы сотрудники МЧС, лесопожарного центра, волонтеры и работники администрации города.

«Все силы и средства задействованы и направлены на его ликвидацию. Просим жителей микрорайонов соблюдать максимальные меры безопасности!» — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Мэр Минусинска Дмитрий Меркулов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что жителям города стоит быть готовыми к возможной эвакуации из-за лесных пожаров. Он добавил, что идет подготовка к эвакуации жителей домовладений Восточного и Юго-Восточного микрорайонов.

По словам мэра, все силы и средства будут направлены на скорейшую ликвидацию последствий пожаров. Кроме профильных специалистов, в мероприятиях задействованы волонтеры и работники различных городских учреждений.

Также Меркулов указал, что эвакуационный центр уже полностью готов к приему жителей.

Из искры: лесные пожары могут начаться в 30 регионах уже в марте
Недостаток влаги в почве увеличивает риск возгорания торфяников, считают эксперты

3 апреля сообщалось, что в Забайкалье возле села Ильинка более трех суток не удается потушить крупный лесной пожар. Одна из причин — труднодоступность места возгорания. К месту пожара может проехать только высокопроходимая техника. Почва горит на глубину до 0,5 м. По данным на 4 апреля площадь возгорания увеличилась до двух тыс. га. Пожар начался утром 31 марта. Первоначальная площадь возгорания составляла 50 га.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025