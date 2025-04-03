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В Забайкалье на площади 1 тыс. га произошел лесной пожар

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В Читинском районе Забайкальского края на протяжении трех дней не могут потушить лесной пожар, площадь которого составила 1 тыс. га. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщила региональная прокуратура.

«Установлено, что возгорание зафиксировано 30 марта 2025 года в 07:30 (местное время, 01:30 мск) на территории Новотроицкого участкового лесничества на расстоянии 52 км от населенного пункта на площади 50 га», — следует из публикации ведомства в Telegram-канале.

Сначала на место прибыли 19 пожарных и пять единиц техники, после были привлечены еще 23 специалиста и девять единиц техники, отметили в прокуратуре.

Как указано, пожар не только всё еще не устранили — его площадь возросла в 20 раз, до 1 тыс. га.

В связи с этим прокуратура Читинского района 2 апреля потребовала у начальника краевого государственного специализированного автономного учреждения «Забайкаллесхоз» устранить нарушения.

После этого к работе были привлечены еще восемь единиц техники и 20 человек.

«Оценка ущерба и понесенных на тушение пожара затрат будет проведена после его ликвидации. Указанные суммы будут взысканы с виновника пожара, наряду с решением вопроса о привлечении его к административной либо уголовной ответственности», — заключило ведомство.

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Ранее, 21 марта, сообщалось, что следственный комитет (СК) Приморского края возбудил уголовное дело по факту пожара, возникшего из-за неконтролируемого выгорания сухой растительности в селе Авангард. Сначала загорелись земли муниципального образования, лесного фонда, после огонь перекинулся на жилые постройки.

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