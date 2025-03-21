СК возбудил уголовное дело после уничтожившего дома в Приморье природного пожара

Следственный комитет (СК) Приморского края возбудил уголовное дело по факту пожара, возникшего из-за неконтролируемого выгорания сухой растительности в селе Авангард. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту возгорания жилого дома и хозяйственных построек из-за неконтролируемого выгорания сухой растительности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)», — написали в Telegram-канале СК.

По данным следствия, 20 марта на территории села загорелись земли муниципального образования, лесного фонда и других категорий. Огонь перекинулся на жилые и хозяйственные постройки, а также нанес ущерб объектам животного мира и их среде обитания.

«Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, по чьей халатности стали возможны такие последствия», — уточнили в ведомстве.

В Приморье 20 марта произошел масштабный пожар: на площади 3 тыс. кв. м загорелась сухая растительность. В результате был уничтожен жилой дом, еще два дачных домостроения повреждены. Позже пожар ликвидировали.