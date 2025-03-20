В Приморье загорелась сухая растительность на площади 3 тыс. кв. м

В Приморье произошел масштабный пожар: на площади 3 тыс. кв. м загорелась сухая растительность. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В селе Авангард загорелись сухая растительность и строения на 3000 квадратах. Тушение осложняет сильный ветер. Огонь уничтожил частный дом, хозпостройку и повредил трехквартирный дом», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пожар уже локализован, на месте работают более 40 специалистов и 10 единиц техники.

15 марта в Дагестане произошел пожар на склоне горы, расположенной в 2 км от населенного пункта Хрюг. Устранение возгорания осложняется из-за специфики местности и отсутствия возможности подъезда специализированной техники. Позже сообщили, что причиной ландшафтного пожара в Ахтынском районе могла стать человеческая ошибка.

18 марта стало известно, что площадь, по которой прошел огонь природного пожара, составила 22 га.