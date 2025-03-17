Причиной ландшафтного пожара в Дагестане могла стать человеческая ошибка

Причиной ландшафтного пожара в Ахтынском районе Дагестана могла стать человеческая ошибка. Об этом 17 марта сообщил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов со ссылкой на региональные власти.

«Региональные власти сообщили, что причиной возгорания стала человеческая ошибка. Местная жительница убиралась на приусадебном участке и подожгла сухую траву возле склона горы, а там огонь перекинулся дальше», — уточнил корреспондент.

По его словам, угрозы населенным пунктам нет, однако ситуация может измениться, если ветер усилится или поменяет направление.

Председатель комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Вагаб Абдулхамидов поделился, что пожар низовой и беглый. По его словам, в основном горит подстилка. При этом он отметил, что до очага возгорания приходится добираться несколько часов.

«Тушение происходит путем прокладывания минерализованных полос, но в связи с тем, что склон очень большой, <…> возникает периодически ситуация, когда мы очаг ликвидировали, проложили минполосу, потушили, однако горящие шишки из тела возгорания перекатываются через минполосу и через 2–3 часа образуют новый очаг», — добавил он.

По словам Абдулхамидова, в ликвидации пожара участвуют 175 человек, в том числе специалисты МЧС, аэромобильной группировки с Махачкалы и прилегающих территорий, работники лесного хозяйства и местное население.

Пожар произошел 15 марта на склоне горы, которая находится в 2 км от села Хрюг. Ликвидация пожара осложняется из-за труднодоступной местности и отсутствия возможности подъезда специализированной техники. По последним данным МЧС России, площадь возгорания увеличилась до 14 га.