В Ахтынском районе Дагестана загорелся лес на площади 4 га

Лесной пожар вспыхнул в Ахтынском районе Дагестана, огонь распространился на 4 га. Об этом 15 марта сообщили в региональном управлении МЧС.

«В Ахтынском районе, на склоне горы, в двух километрах от населенного пункта Хрюг, наблюдается возгорание в лесном массиве», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что тушение пожара осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда специализированной техники.

Для ликвидации пожара задействована группа из 64 человек.

В Приморском крае 6 марта у национального парка «Земля леопарда» ликвидировали крупный природный пожар, который угрожал экосистеме парка. Сотрудники заповедника совместно со специалистами КГБУ «Приморская база авиационной охраны и защиты лесов» остановили распространение огня вглубь особо охраняемой природной территории.