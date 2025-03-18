Площадь ландшафтного пожара в Дагестане увеличилась до 22 га

В Ахтынском районе Дагестана площадь, по которой прошел огонь природного пожара, составила 22 га. Об этом 18 марта проинформировали в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что активное горение происходит на территории 5 га.

«На месте работают более 150 сотрудников и 14 единиц техники. К тушению также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством», — проинформировали в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники министерства на месте для тушения пожара используют ранцевые огнетушители. Они также расчищают местность, занимаются раскопками для минерализованных полос.

Пожар произошел 15 марта на склоне горы, расположенной в 2 км от населенного пункта Хрюг. Устранение возгорания осложняется из-за специфики местности и отсутствия возможности подъезда специализированной техники.

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов со ссылкой на региональные власти 17 марта сообщил, что ландшафтный пожар мог возникнуть из-за ошибки человека. Местная жительница приводила в порядок приусадебный участок и подожгла недалеко от склона горы сухую траву. В результате огонь распространился дальше по местности.