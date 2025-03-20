Природный пожар в Приморском крае ликвидировали

Природный пожар в селе Авангард Приморского края ликвидирован. Об этом 20 марта сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, в результате пожара уничтожен жилой дом, еще два дачных домостроения повреждены.

О пожаре сообщалось ранее в этот день. В МЧС РФ уточняли, что на площади 3 тыс. кв. м загорелась сухая растительность и строения. На месте работали более 40 специалистов МЧС и 10 единиц техники.

15 марта в Дагестане произошел пожар на склоне горы, расположенной в 2 км от населенного пункта Хрюг. Уточнялось, что устранение возгорания осложнялось из-за специфики местности и отсутствия возможности подъезда спецтехники. Позже сообщили, что причиной ландшафтного пожара в Ахтынском районе могла стать человеческая ошибка. 19 марта в МЧС России сообщили, что открытое горение очагов природного пожара ликвидировали за сутки.