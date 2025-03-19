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В Дагестане ликвидировано открытое горение очагов природного пожара

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Открытое горение очагов природного пожара в Ахтынском районе Республики Дагестан сотрудники МЧС ликвидировали за сутки. Об этом 19 марта сообщили в МЧС России.

«Сотрудники МЧС России проливают отдельные места тления, прокладывают минерализованные полосы. Уже проложено около 2 тыс. м», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают 150 специалистов и 17 единиц техники.

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Пожар произошел 15 марта на склоне горы, расположенной в 2 км от населенного пункта Хрюг. Устранение возгорания осложняется из-за специфики местности и отсутствия возможности подъезда специализированной техники. Позже сообщили, что причиной ландшафтного пожара в Ахтынском районе могла стать человеческая ошибка.

18 марта стало известно, что площадь, по которой прошел огонь природного пожара, составила 22 га.

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