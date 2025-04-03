Более трех суток не удается потушить лесной пожар в Забайкалье
В Забайкалье возле села Ильинка уже более трех суток не удается потушить крупный лесной пожар. Одна из причин этого — труднодоступность места возгорания. К месту пожара может проехать только высокопроходимая техника.
Кроме того, тушение затрудняется отсутствием источников воды. Почва горит на глубину до 0,5 м.
Как пишет ИА ChitaMedia со ссылкой на Telegram-канал регионального министерства природы, в тушении принимают участие 86 сотрудников «Забайкаллесхоза» и 16 единиц техники. Опашкой занимаются два гусеничных трактора.
Прокуратура Читинского района провела проверку по факту пожара. По ее результатам начальнику «Забайкаллесхоза» вынесено представление об устранении нарушений. Оценка ущерба и понесенных на тушение пожара затрат будет проведена после его ликвидации. Указанные суммы будут взысканы с виновника пожара наряду с решением вопроса о привлечении его к административной либо уголовной ответственности, сказали в ведомстве.
Пожар начался утром 31 марта. Сначала площадь возгорания составляла 50 га. Сейчас она увеличилась до 1 тыс. га.