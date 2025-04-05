В Калиновке Красноярского края загорелись жилые дома и постройки

Жилые дома и постройки горят в деревне Калиновка Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В деревне Калиновка горят три жилых дома и три надворные постройки на 1 тыс. квадратах», — говорится в Telegram-канале.

По данным ведомства, угроза для распространения огня не наблюдается, информации о пострадавших в настоящее время нет. На месте пожара работают 25 специалистов МЧС и семь единиц техники.

Этим утром администрация города Минусинск Красноярского края сообщила о возгорании лесного массива. Уточнялось, что загорелись лесные площади, примыкающие к микрорайонам Восточный и Юго-Восточный. Мэр Минусинска Дмитрий Меркулов, в свою очередь, сообщил, что местным жителям стоит быть готовыми к возможной эвакуации из-за лесных пожаров.

Позже в МЧС России сообщили о тушении в Красноярском крае более 20 ландшафтных пожаров. В ведомстве заявили о предотвращении распространения огня в Минусинске и защите жилых домов в городе. Также пожарные локализовали пожар на 1,5 тыс. кв. м в селе Каптырево, где огонь охватил три жилых и столько же нежилых домов.