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В Хабаровске задержали мужчину с боевой гранатой и прицелом для стрельбы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Хабаровска с боевой гранатой и снайперским прицелом для стрельбы. Об этом 25 апреля сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время обыска в квартире его знакомого были изъяты три обреза гладкоствольных ружей различных калибров, самодельно изготовленный карабин, боевая граната с запалом, оптический прицел для снайперской стрельбы, 14 патронов для охотничьего оружия, а также корпус учебной гранаты и учебно-имитационные запалы к взрывателям, следует из заявления.

«Задержанный пояснил, что в мессенджере ему написал неизвестный и предложил подработку: забрать сумку в полуразрушенном бараке и хранить некоторое время. За эти услуги собеседник пообещал денежное вознаграждение. Сумку злоумышленник принес к своему знакомому и оставил в его квартире», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается владелец изъятого оружия и гранаты. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

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В Центре общественных связей ФСБ России 16 апреля сообщили о задержании уроженца Центральной Азии, планировавшего совершить теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске. Уточнялось, что злоумышленник провел разведку местности, приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей.

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