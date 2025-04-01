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Уведомительный беспорядок: оружие стрелявшего по людям в Мурманске должны были изъять год назад

Владислав Завгородний лечился от зависимости и состоял на учете в наркологическом диспансере
Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
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Открывший стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов житель Мурманска Владислав Завгородний должен был сдать оружие еще в мае 2024 года. Именно тогда его поставили на учет в наркологическом диспансере с диагнозом, который препятствует владению оружием, выяснили «Известия». Однако отсутствие четкого регламента действий контролирующих ведомств в подобных случаях привело к тому, что имевший проблемы с зависимостью Завгородний продолжал хранить карабин «Вепрь» и ружье МР-27.

Завгородний наблюдался в накродиспансере

В феврале 2025 года Октябрьский районный суд Мурманска лишил Владислава Завгороднего права на управление транспортными средствами. Во время прокурорской проверки на предмет соблюдения закона «О безопасности дорожного движения» было установлено, что мужчина с 3 мая 2024 года состоит на учете в Мурманском областном наркологическом диспансере. Перед этим он три месяца находился на стационарном лечении. Причиной, по всей видимости, послужили давние проблемы с алкоголем.

Мурманск стрелок
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Еще в 2018 году Завгородний был задержан за распитие алкоголя в общественном месте, выяснили «Известия». «При высадке из патрульного автомобиля оказал неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, стал хватать сотрудников полиции за форменное обмундирование и отталкивать, пытался убежать», — говорится в решении суда о привлечении Завгороднего к административной ответственности.

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После выписки мужчина не просто встал на учет, а ежемесячно посещал нарколога, однако стойкой ремиссии, достаточной для восстановления прав на управление транспортом, медики не выявили.

«В судебном заседании установлено, что Завгороднему В.Г. установлен диагноз, соответствующий группе кодов F10-F16, F18, F19 Международной статистической классификации болезней», — уточняется в решение суда.

Квартира стрелка в Мурманске
Фото: СК РФ

Речь идет об одном из расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Тот же перечень кодов установлен постановлением правительства России в качестве диагнозов, препятствующих владению оружием. Завгородний свой диагноз не оспаривал, уточнил суд.

Кто должен был изъять оружие у Завгороднего

Федеральный закон «Об оружии» в случае выявления у владельца оружия подобных заболеваний обязывает медицинскую организацию уведомить об этом самого гражданина и отправить сообщение в лицензионно-разрешительную службу Росгвардии об аннулировании действующего медицинского заключения, допускающего его к владению оружием. Такое сообщение формируется в форме электронного документа в специальном федеральном реестре о результатах медицинского освидетельствования.

«Гражданин, получивший уведомление о выявлении у него заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, обязан незамедлительно сдать выданные ему лицензию на приобретение оружия, разрешение на его хранение и ношение, а также передать принадлежащие ему оружие и патроны на хранение в федеральный орган, уполномоченный в сфере оборота оружия (то есть в Росгвардию. — Ред.)» — говорится в законе. В свою очередь, территориальный орган Росгвардии, получивший соответствующее сообщение, также обязан незамедлительно изъять у гражданина лицензию, оружие и патроны.

Карабин «Вепрь» и ружье «ИЖ» (МР 27)

Карабин «Вепрь» и ружье «ИЖ» (МР 27)

Фото: СК РФ

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы ведомства получают уведомление об аннулировании медицинского заключения на доступ к оружию через электронную систему межведомственного взаимодействия.

Однако какого-либо специального оповещения в этой системе не предусмотрено, объяснил «Известиям» главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов.

— Инспектор должен [самостоятельно] посмотреть и отреагировать. — говорит эксперт. — У них большая загрузка, поэтому подобная информация всплывает при продлении разрешения или при оформлении новой лицензии на покупку оружия.

Конкретного срока по внесению сведений в специальный реестр и уведомления Росгвардии в ФЗ «Об оружии» также не установлено, но предполагается, что они вносятся в день получения диагноза, добавил адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.

Мурманск стрелок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Манаков

— В первую очередь гражданин, которому поставили диагноз, при котором ему нельзя владеть оружием, обязан сам незамедлительно сдать оружие, документы, патроны в Росгвардию. Расчет законодателя идет на добросовестность владельца оружия, — отметил Зорин. — Вместе с тем законодательные пробелы механизма по сроку сообщения и ведомственного взаимодействия по процедуре изъятия оружия создают предпосылки для незаконного использования оружия людьми с опасными диагнозами.

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Председатель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, в свою очередь, обратил внимание на дефицит кадров в органах исполнительной власти.

— Инспекторы могут не успевать обрабатывать всю входящую информацию, тем более физически ездить по всем адресам, — подчеркнул он. — Поэтому непосредственная работа на земле поручается участковым. Среди участковых также наблюдается кадровый голод и порой недостаток квалификации.

По мнению адвоката Муслима Шейхова, причина, по которой оружие не было вовремя изъято у Завгороднего, не имеет никакого отношения к юриспруденции.

Мурманск стрелок
Фото: СК РФ

— Причины могут быть разными, от проблемы с информационной системой до халатности сотрудников медицинского учреждения или Росгвардии. Следствие выяснит, — констатировал Шейхов.

1 апреля стало известно, что прокуратура Мурманской области уже организовала проверку соблюдения закона «Об оружии» ответственными должностными лицами.

«По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина в связи с происшествием 30 марта 2025 года организована проверка исполнения требований законодательства об оружии, — говорится в сообщении ведомства. — При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

«Известия» направили запросы в Росгвардию и наркологический диспансер, в котором наблюдался Завгородний.

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