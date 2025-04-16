ФСБ задержала планировавшего теракт в одном из досуговых центров Пятигорска
Силовики задержали уроженца Центральной Азии, планировавшего совершить теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске. Об этом 16 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Уточняется, что задержанный является участником запрещенной в России международной террористической организации. После совершения преступления он собирался отправиться в Сирию для участия в боевых действиях.
«Террорист намеревался совершить теракцию в одном из досуговых центров. В этих целях злоумышленник провел разведку местности, приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей», — говорится в сообщении.
Следственное подразделение главка ФСБ России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ. По месту проживания фигуранта изъяты бутылки с зажигательной смесью.
14 апреля в Республике Крым за подготовку террористического акта задержан гражданин Молдавии, сотрудничавший с украинскими спецслужбами. Уточнялось, что задержанный также был ранее судим за совершение кражи на Украине.