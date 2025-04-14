В Крыму задержан гражданин Молдавии за подготовку теракта по указанию спецслужб Украины

В Республике Крым за подготовку террористического акта задержан гражданин Молдавии, сотрудничавший с украинскими спецслужбами. Об этом 14 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Керчи задержан агент украинских спецслужб — гражданин Республики Молдова (Молдавия. — Ред.) Курдоглу Евгений Михайлович 1992 года рождения. После задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 г, электродетонатор ЭДП и таймер, предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в Керчи», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанный также был ранее судим за совершение кражи на Украине.

По данным ФСБ, он установил контакт с представителем украинских спецслужб в апреле 2024 года через интернет. Впоследствии по его заданию гражданин Молдавии собирал и передавал сведения о местах дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны, объектах транспортной и энегетической инфраструктуры Крыма, а также результатах ракетных ударов противника. В том числе он передавал фотографии и видеозаписи.

В ведомстве уточнили, что задержанный дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием. Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 3 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Этим утром сотрудники ФСБ задержали завербованного Украиной гражданина Молдавии, который доставил в Россию мощные взрывные устройства. Уточнялось, что мужчину завербовали в декабре 2023 года, присвоив ему псевдоним Макс. В Кишиневе он получил от украинского куратора деньги на покупку автомобиля с молдавскими номерами, где был оборудован тайник с тремя устройствами на основе пластической взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое.