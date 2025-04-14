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ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина Молдавии, завербованного Украиной и доставившего в Россию мощные взрывные устройства. Об этом 14 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова (Молдавия. — Ред.) Мариуса Пруняну 2001 года рождения, прибывшего по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Россию для организации диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчину завербовали в декабре 2023 года, присвоив ему псевдоним Макс. В Кишиневе украинский куратор передал ему деньги на покупку автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами. В транспортном средстве оборудовали тайник в виде аккумуляторной батареи, где хранились три устройства на основе пластической взрывчатки С-4, масса каждого составляла 1,6 кг.

Установлено, что в 2024 года по заданию украинских спецслужб гражданин Молдавии прибыл в Россию по маршруту Молдавия — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия с целью заложить в закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове. Осуществить затеянное ему не удалось, его задержали сотрудники органов безопасности.

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Все они занимались разведывательно-подрывной деятельностью на территории России

9 апреля в пресс-службе управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили о задержании жителя Волновахи по подозрению в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ по заданию ГУР МО Украины. Уточнялось, что по заданию украинской стороны он незаконно приобрел элементы конструкции самодельного взрывного устройства, которые хранил в гараже. По данному факту возбудили уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

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