ФСБ задержала хранившего по заданию ГУР Украины взрывчатку жителя Волновахи
Житель Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ по заданию Главного управления разведки (ГУР) МО Украины. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«Установлено, что задержанный по заданию ГУР МО Украины незаконно приобрел элементы конструкции самодельного взрывного устройства, которые впоследствии стал хранить в гаражном помещении для дальнейшего использования в террористических целях», — сообщили в ведомстве.
По данному факту следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по ст. пп. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Пресс-служба УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) 4 апреля сообщила, что местного жителя задержали за сбор разведданных в интересах украинских спецслужб. Так, гражданин передавал данные о размещении складов Росгвардии через посредника с целью нанесения ударов по позициям российских военных. Злоумышленник обвиняется по ст. 275 УК РФ «Госизмена», продолжаются следственные мероприятия.