Жителя ЛНР задержали за сбор разведданных для украинских спецслужб
Жителя Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали за сбор разведданных в интересах украинских спецслужб, сообщила 4 апреля пресс-служба УФСБ по республике.
«Преступник задержан, в его отношении УФСБ России по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», — сообщило ведомство.
Согласно информации ФСБ, житель Белокуракинского района добровольно собирал сведения о размещении складов Росгвардии для украинских спецслужб. Полученные данные он передавал через посредника с целью нанесения ударов по позициям российских военных.
Уточняется, что злоумышленник обвиняется по статье «Госизмена» (ст. 275 УК РФ), продолжаются следственные мероприятия.
20 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что спецслужбы Запада участвовали в гибридной войне против России и помогали Украине совершать цифровые атаки на российские интернет-ресурсы.