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Эндокринолог предупредил о негативных последствиях ожирения

Эндокринолог Мурадов: ожирение увеличивает риск развития некоторых видов рака
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Фото: TASS/DPA/Boris Roessler
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Ожирение увеличивает риск развития диабета второго типа, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака, рассказал «Известиям» 25 апреля врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов.

Эксперт отметил, что подвержены набору лишнего веса некоторые группы населения.

«В основном это люди с низким уровнем физической активности, неправильным питанием и теми, кто живет в условиях стресса. Также стоит отметить, что женщины чаще страдают от ожирения по сравнению с мужчинами, что может быть связано с гормональными изменениями и социальными факторами», — объяснил он.

При этом причины ожирения многообразны и включают как генетические факторы, так и образ жизни. Неправильное питание — один из основных факторов: высококалорийные продукты, фастфуд и сладости становятся частью повседневного рациона. Кроме того, недостаток физической активности также играет значительную роль. Современный образ жизни часто подразумевает малоподвижную работу и досуг, что приводит к накоплению лишних калорий. Вместе с тем способствовать набору веса могут стресс, депрессия и эмоциональное переедание.

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«Некоторые люди оправдывают свое состояние идеями «бодипозитива», утверждая, что каждый имеет право любить свое тело независимо от его формы или размера. Однако важно понимать, что ожирение — это не только эстетическая проблема, оно может привести к серьезным медицинским последствиям. Ожирение увеличивает риск развития диабета второго типа, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака», — отметил Мурадов.

По его словам, лечение ожирения требует комплексного подхода. Первым шагом является обращение к врачу-эндокринологу или диетологу. Эти специалисты помогут определить причины набора веса и разработать индивидуальный план лечения.

«Важно учитывать не только диету и физическую активность, но и психологические аспекты проблемы. Существует несколько методов лечения: изменение образа жизни (диета и физическая активность), медикаментозная терапия и хирургическое вмешательство в случае тяжелого ожирения», — добавил эксперт.

Ранее, 29 января, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала «Известиям», что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.

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