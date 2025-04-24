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Суд приговорил к девяти годам заключения наемника ВСУ из Колумбии

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Суд приговорил гражданина Колумбии к девяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в апреле 2024 года Мигель Анхель Карденас Монтилья прибыл на территорию Украины и поступил на должность стрелка 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

После прохождения специальной военной подготовки он участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и получал за это материальное вознаграждение.

В июне минувшего года наемника задержали бойцы Вооруженных сил (ВС) России и передали следственным органам. Колумбиец в полном объеме признал вину в совершении преступления.

Он отметил, что украинские военные игнорировали просьбы наемников об эвакуации из зоны боевых действий, из-за чего большинство его сослуживцев погибло. При этом Карденас Монтилья также подчеркнул, что выжил благодаря человеческому отношению к нему российских военнослужащих, которые обеспечили его водой, пищей и одеждой.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наемничество»). <...> Приговором суда Карденасу Монтилье назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в Telegram-канале СК РФ.

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В пресс-службе управления ФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) 18 апреля сообщили, что гражданин Австралии предстанет перед судом за участие в конфликте в рядах ВСУ. Установлено, что он заключил контракт с украинским минобороны о прохождении военной службы в 66-й отдельной механизированной бригаде.

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