В ЛНР наемник ВСУ из Австралии предстанет перед судом за участие в боевых действиях
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- В ЛНР наемник ВСУ из Австралии предстанет перед судом за участие в боевых действиях
В Луганской Народной Республике (ЛНР) гражданин Австралии предстанет перед судом за участие в конфликте в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.
«Гражданин Австралии по собственной инициативе с целью получения материального вознаграждения прибыл на территорию Украины для участия в качестве наемника в вооруженном конфликте с РФ на стороне войск противника», — говорится в сообщении.
Уточняется, что австралиец заключил контракт с украинским минобороны о прохождении военной службы в 66-й отдельной механизированной бригаде. После прохождения специальной военной подготовки он участвовал в боевых действиях на территории ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР).
В отношении наемника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).
11 апреля суд заочно приговорил гражданина Финляндии Теро Олави к 14 годам лишения свободы за участие в конфликте на стороне ВСУ. Уточнялось, что на территорию Украины он прибыл в 2022 году и вступил в ряды украинской армии добровольно. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»), а также объявили в международный розыск.