Политолог заявил о тупиковой ситуации в переговорах по Украине из-за ЕС и Киева

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине заходят в тупик из-за позиций Брюсселя и Киева. Таким мнением 24 апреля с «Известиями» поделился ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Сегодня Украина уже не на США ориентируется, она ориентируется как раз на русофобскую Европу. Всё это мирное урегулирование из-за позиции ЕС и [президента Украины Владимира] Зеленского на самом деле заходит в тупик, и Соединенные Штаты всё видят меньше и меньше возможностей для этого урегулирования. Единственный способ — это просто выйти из этого конфликта, не получив при этом никакой там прибыли ни в долларах, ни в ресурсах, ни, следовательно, в политическом престиже», — сказал он.

При этом Блохин также отметил, что, если бы Вашингтон хотел, он бы давно надавил на Киев. По его словам, «Рубикон был перейден» после публичной ссоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера в овальном кабинете Белого дома.

«США могли бы надавить, но будет ли это делать Трамп? Мне кажется, вряд ли. США не могут надавить на Украину, даже подписав выгодную для себя сделку, потому что сейчас в Украине расплачиваться нечем, плюс невозможно добывать редкоземельные металлы в условиях конфликта, поэтому на самом деле возможности США по давлению на Украину ограничены», — сказал он.

23 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент Украины движется в неправильном направлении в вопросе переговоров. Тогда же она подчеркнула, что терпение Трампа «на исходе».

В тот же день Трамп заявил, что слова Зеленского про отказ признать Крым российской территорией мешает мирному урегулированию конфликта. Также он отметил, что вести переговоры с Украиной США сложнее, чем с Россией, договоренности с которой практически достигнуты.

22 апреля газета The New York Times сообщила, что из-за слов Зеленского о Крыме глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил свой визит в Лондон, где в тот день должна была пройти встреча с представителями ЕС и Украины по урегулированию конфликта. В тот же день он, а также вице-президент Джей Ди Вэнс допустили выход Вашингтона из процесса урегулирования украинского кризиса.