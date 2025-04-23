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В Белом доме указали на ошибочную стратегию Зеленского в мирных переговорах

Пресс-секретарь Ливитт: Зеленский движется в неправильном направлении в переговорах
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент Украины Владимир Зеленский движется в неправильном направлении по вопросу о мирных переговорах. Об этом 23 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью каналу Fox News.

«К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении», — цитирует ее агентство Reuters.

По ее словам, президент США Дональд Трамп расстроен текущими темпами переговорного процесса и его терпение «на исходе». Она подчеркнула, что американский лидер хочет совершить «правильные для мира» действия и прекратить конфликт.

Кроме того, Ливитт отметила, что в США разочарованы попытками главы киевского режима вести переговоры методами «мегафонной» дипломатии, как, например, в случае с его заявлением об отказе признать Крым российским. По мнению представителя Белого дома, переговоры о мирном урегулировании должны вестись за закрытыми дверями, а не на уровне публичных заявлений.

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Вечером в тот же день Трамп заявил, что заявление Зеленского про отказ признать Крым российской территорией мешает мирному урегулированию конфликта. Президент США уточнил, что ситуация для Украины ужасна, а ее президент, продолжив конфликт, «может потерять всю страну через несколько лет».

До этого госсекретарь США Марко Рубио предупредил об изменении приоритетов Вашингтона при недостаточном прогрессе в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, Штаты сделали всё возможное и вложили в урегулирование много времени и энергии на самых высоких правительственных уровнях.

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