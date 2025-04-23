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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Что известно

В результате землетрясения в Стамбуле пострадал 151 человек
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Фото: TASS/AP/Khalil Hamra
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В среду, 23 апреля, в Турции произошла серия землетрясений магнитудой до 6,2. Толчки ощущались в нескольких районах Стамбула, пострадал как минимум 151 человек. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Известий».

Землетрясение в Турции — что произошло

Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы в 12:13 (местное время, совпадает с мск) у побережья стамбульского района Силиври в Мраморном море на глубине около 6,99 км. Следующее землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле, его очаг залегал на глубине около 10 км.

Как сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями AFAD, всего 23 апреля в Мраморном море произошло семь землетрясений: два — около Силиври (магнитудой 6,2 и 3,9) и еще пять — в стамбульском районе Бююкчекмедже (магнитудой 5,9, 4,4, 4,8, 4,5 и 4,9). Также было зафиксировано около 30 афтершоков.

После землетрясения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, отметив, что проблемных ситуаций в Стамбуле не наблюдается.

«Мы очень внимательно следим за процессом. На данный момент никаких проблем не наблюдается», — отметил турецкий лидер.

Он добавил, что экстренные службы были приведены в повышенную готовность.

В свою очередь, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан подготовиться к новому землетрясению, которое может произойти в любой момент.

«Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наша страна, все наши институты и организации должны быть готовы, и нам нужно преодолеть возможное землетрясение в Стамбуле с наименьшими жертвами», — приводит его слова агентство Anadolu.

Землетрясение в Стамбуле — пострадавшие и разрушения

Как сообщил губернатор Стамбула Али Ерликай, в результате землетрясения пострадал 151 человек, погибших нет.

В генконсульстве России в Стамбуле заявили, что не получали информации о пострадавших россиянах. В диппредставительстве также призвали избегать паники и соблюдать требования безопасности.

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Информации о значительных разрушениях в Стамбуле не поступало. На данный момент экстренные службы проводят проверки в пострадавших районах.

Телеканал Habertürk сообщил об обрушении заброшенного здания в районе Фатих. В результате инцидента никто не пострадал, повреждения инфраструктуры также не зафиксировано.

Землетрясение в Стамбуле — реакция очевидцев

Российская туристка Ольга Делицина рассказала «Известиям» о начале землетрясения в Стамбуле. По словам девушки, когда произошли первые толчки, она находилась в магазине и выбирала сумку.

«Я его (первый толчок — Ред.) не ощутила, абсолютно, то есть показалось, что как будто это было сильное дуновение ветра. Но девушка, которая работала в этом магазине, начала очень громко и в какой-то панике говорить по-турецки и буквально вытолкала меня из магазина», — поделилась собеседница.

Туристка добавила, что, выйдя на улицу, увидела большое количество людей, которые в ужасе выбегали из домов. Делицина пояснила, что находилась в старом районе города, где была высока вероятность обрушения.

«Напротив нас был очень древний дом. <...> И та девушка, которая работала в магазине, сказала, что мы были под большой угрозой, потому что этот дом мог в любой момент обрушиться», — рассказала она.

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