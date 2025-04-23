Турецкие сейсмологи сообщили о 30 афтершоках после землетрясения в Стамбуле
После землетрясения в Cтамбуле у побережья Мраморного моря произошло еще около 30 афтершоков магнитудой от двух до пяти, сообщили 23 апреля сейсмологи из турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Афтершоки зафиксировали примерно через два часа после землетрясений.
«Сегодня в 12:49 у побережья Силиври в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2. Оно остро ощущалось в провинциях Стамбул, Текирдаг, Ялова, Бурса и Балыкесир», — указано на сайте AFAD.
В Турции введен план реагирования на стихийные бедствия (TAMP). Данных о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.
Три землетрясения в Турции произошли ранее в этот день. Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы у побережья стамбульского района Силиври. После этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Далее сейсмособытие магнитудой 4,4 зафиксировали у побережья Бююкчекмедже в Мраморном море.
Позже телеканал CNN Turk сообщил, что Стамбуле зафиксированы афтершоки после землетрясения магнитудой 6,2. Глава МВД Турции Али Ерликай отметил, что информации об обрушении зданий не поступало. Как отметил телеканал CGTN со ссылкой на офис губернатора города, в результате землетрясения пострадал 151 человек.