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Эрдоган заявил об отсутствии проблемной ситуации после землетрясения в Стамбуле

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Фото: TASS/DIA Images/ABACA
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Проблемной ситуации после серии землетрясений в Стамбуле нет. Об этом 23 апреля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы очень внимательно следим за процессом. На данный момент никаких проблем не наблюдается»», — процитировал телеканал CNN Turk президента Турции.

Турецкий лидер добавил, что экстренные службы были приведены в повышенную готовность.

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В этот же день сообщалось о трех землетрясениях магнитудой до 6,2 в Турции. Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы в 12:13 (местное время, совпадает с московским) у побережья стамбульского района Силиври. Как уточняет канал, глубина подземного толчка составила 6,99 км. После землетрясения последовали афтершоки.

По данным офиса губернатора, в результате бедствия в городе пострадал 151 человек, погибших при этом не было.

Российская туристка Ольга Делицина рассказала «Известиям», что почти не почувствовала толчков во время землетрясения в Стамбуле. По ее словам, колебания в тот момент ощущались как дуновение ветра.

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